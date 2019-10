5G-verkon turvallisuus herättää huolta: Kansanedustaja vaatii tietoa riskeistä, STUK:n mukaan näyttöä matkapuhelinsäteilyn vaarasta ei ole – "Syöpärekisterissä ei näy piikkiä"

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on viime aikoina noussut yhdeksi näkyvimmistä uuden matkapuhelinverkkojärjestelmän kriitikoista. Hän on pitänyt aihetta esillä myös eduskunnassa vetämällä mahdollisista terveysriskeistä tiedottavaa seminaaria.

Aihe on kiistanalainen. Kun hän aiemmin lokakuussa t wiittasi siitä, miten miten maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut matkapuhelinverkkojen käytössä olevan radiotaajuisen säteilyn mahdolliseksi karsinogeeniseksi eli syövän aiheuttajaksi, kehotettiin häntä "pukeutumaan foliohattuun" ja "lopettamaan huuhaan".

Tutkimusnäyttöä säteilyn vaikutuksista 1990-luvulta asti

5g-tukiasemia joudutaan rakentamaan tiheämpään

– Me Suomessa tiedämme, millaista se tekniikka on. Tukiaseman säteily on korvalla olevaan kännykkään verratuna yksi kymmenestuhannesosa. Toki voi olla alueita, joilla säteily on suurempaakin, mutta se on silti korvalla olevaan puhelimeen verrattuna paljon pienempää.