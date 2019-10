Säteilyturvakeskukseen tulee lähes päivittäin kysymyksiä 5G-verkon turvallisuudesta – näin STUK vastaa kansalaisten huoleen: "Tarkoitus on suojella väestöä"

Niin kauan kun tiedonsiirtoyhteydet ovat olleet olemassa, on puhuttu myös paljon niiden mahdollisista säteilyvaikutuksista ihmisiin.

– Ihmiset ovat huolestuneita. Tilanne on ollut sama, kun otimme aikoinaan käyttöön 4G:n ja 3G:n. Me pyrimme tuomaan esille ennen kaikkea faktapohjaista tietoa, joka voisi vähentää tätä ihmisten turhaa huolestumista, Kännälä kertoo.

Radiotaajuinen säteily on mahdollinen syövän aiheuttaja

5G:n terveyshaitoista on keskusteltu viime aikoina paljon myös eduskuntatasolla.

Eloranta nosti esille Twitterissä , että maailman terveysjärjestön WHO:n syöväntutkimuslaitos IARC on listannut radiotaajuisen säteilyn mahdolliseksi karsinogeeniksi eli syövän aiheuttajaksi.

– Syy listaamiseen liittyy pitkäaikaisvaikutuksiin, joista meillä ei ole tällä hetkellä tarpeeksi tietoa. Tältä pohjalta syöväntutkimuslaitos on myös arvioinut säteilyn luokkaan 2B, eli mahdolliseksi syövän aiheuttajaksi.

Pitkäaikaisvaikutusten tutkiminen vaatisikin Kännälän mukaan 5G:n kohdalla esimerkiksi 15 vuoden tutkimusjakson. Kun verkko on vasta rakennusvaiheessa, tutkiminen on tällä matkaviestintekniikan kohdalla mahdotonta.

Tutkimuksissa katsottava kokonaisuutta

Joidenkin väestötutkimusten mukaan on havaittu viitteitä, että matkapuhelinta käyttävillä olisi hieman kohonnut riski saada aivokasvain.

"Aihetta on lähestytty monelta eri kantilta ja kun katsoo kokonaisuutta, ei oo voitu osoittaa että raja-arvot alittava altistuminen aiheuttaisi merkittäviä terveyshaittoja."

– Terveysvaikutuksia on tutkittu matkaviestintekniikoiden osalta hyvin pitkään. Kymmeniä vuosia ja tuhansia tutkimuksia. On selvitetty väestötutkimuksilla, solu- ja eläinkokeilla, ihmisiäkin on altistettu säteilylle.