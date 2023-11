Yli puolet Suomen kunnista joutuu nostamaan kuntaveroa ensi vuodelle

– Se on ollut meidän pelastus. Me ollaan tarvittu verotuloja kattamaan menoja ja nyt me ollaan sen avulla pysytty pois kriisikuntien luettelosta. Meillä on talous suurin piirtein tasapainossa. Olemme periaatteessa luvanneet, että jos ja kun saamme tuulimyllyalueet pystyyn ja kun alkaa tulla kiinteistöveroa, siinä vaiheessa alamme laskea veroprosenttia reippaasti alaspäin, sanoo Penttilä.