Hallitus tekee merkittäviä muutoksia valmisteilla olevaan hankintalakiesitykseen, kertoo Uutissuomalainen.

Jätetoimiala ja vesihuolto jätetään lain piiristä pois ja osalle sosiaali- ja terveysalaa tulee pidempi siirtymäaika, kertoo työministeri Matias Marttinen (kok.) Uutissuomalaiselle.

Kymmenen prosentin omistusvaatimuksesta hallitus ei kuitenkaan ole tinkimässä. Se merkitsee, että kunta, hyvinvointialue tai vastaava voi tehdä hankinnan ilman kilpailutusta vain, jos se omistaa vähintään kymmenen prosenttia sidosyksiköstä. Nykyisin kilpailutuksen voi välttää vaikka omistusosuus olisi hyvin pieni.

Kaavailtu muutos hankintalakiin on herättänyt huolta kunnallisissa jätehuoltoyhtiöissä. Hallitus aikoo antaa lakiesityksen eduskunnalle loppuvuodesta ja haluaa saattaa lain voimaan mahdollisimman pian.