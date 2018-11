Nämä kunnat ovat korottaneet veroprosenttiaan eniten viimeisten 20 vuoden aikana – Keskituloinen maksaa kunnallisveroa 7500 euroa vuodessa

Koko maassa muutos on keskimäärin noin 2,3 prosenttiyksikköä.

Vielä 1998 Hämeenkyrön veroäyri oli 16,75. Nyt veron taso on 22. Mikä selittää kovaa veroprosentin nousua?

– Hämeenkyrö on toteuttanut vuosina 2012-2018 historiansa voimakkaimman investointiohjelman. Investointitaso oli aiemmin pysynyt liian alhaisena liian pitkään ja korjausvelkaa oli muodostunut runsaasti, kertoo kunnanjohtaja Antero Alenius.

– Lähes kaikki palvelutuotannon kiinteistöt on nyt uudistettu. Nyt toimintojen jatkuvuus on varmistettu ja omaisuuden arvo on nostettu uudelle tasolle. Vuosikate 2019 talousarviossa riittää kasvaneisiin poistoihin, kunnanjohtaja jatkaa.