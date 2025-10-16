Radiosta tuttu Alma Hätönen muutti aviomiehensä näyttelijä Jaakko Ohtosen kanssa Italiaan Ohtosen töiden vuoksi.
Radiojuontajana tunnettu Alma Hätönen kommentoi Instagramissa aviopuolisonsa Jaakko Ohtosen suurta elokuvaroolia. Ohtonen näyttelee pääosassa Jeesusta Mel Gibsonin uudessa elokuvassa nimeltään The Resurrection of the Christ. Kyseessä on jatko-osa The Passion of the Christ -elokuvalle (2004).
Hätönen kirjoitti Instagram-tarinoissaan, että on katsonut lähes kymmenen vuotta, miten suurella sydämellä hänen miehensä on työtään tehnyt.
– Nyt kaikki se työ palkitaan. Olen niin käsittämättömän ylpeä, Hätönen kirjoitti.
Alma Hätönen muutti äskettäin miehensä töiden perässä Roomaan.Kimmo Brandt/All Over Press
Hätösen mukaan Ohtonen nähdään sekä elokuvan ykkös- että kakkososassa.
Instagramin tarinat ovat nähtävillä 24 tuntia niiden julkaisusta.
Syyskuussa Hätönen kertoi jättävänsä radiotyönsä Ylellä ja muuttavansa Ohtosen kanssa Roomaan juuri puolisonsa töiden vuoksi.