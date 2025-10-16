Yhdysvaltalaisnäyttelijä Diane Keatonin kuolinsyy on selvinnyt.
Yhdysvaltalainen näyttelijä Diane Keaton menehtyi viime viikonloppuna 11. lokakuuta 79-vuotiaana.
Nyt näyttelijän lähipiiri paljastaa People-lehdelle kuolinsyyn olleen keuhkokuume.
– Keatonin perhe on erittäin kiitollinen viime päivinä saamastaan rakkauden ja tuen viesteistä rakastetun Dianen puolestaan, joka menehtyi keuhkokuumeeseen 11. lokakuuta, perhe kertoi lausunnossaan Peoplelle.
Diane Keaton ja Woody Allen elokuvassa Annie Hall (1977).All Over Press
Keaton teki ensimmäisen elokuvaroolinsa vuonna 1970.
Hänet tunnetaan muun muassa Woody Allenin ohjaamien elokuvista, kuten Manhattanista (1979) ja Annie Hallista (1977), josta hän voitti parhaan naispääosanäyttelijän Oscar-palkinnon.
Hän sai uransa aikana yhteensä kolme muuta Oscar-ehdokkuutta: vuonna 1981 Punaiset-elokuvasta, 1996 Marvinin tyttäret sekä 2003 Jotain annettavaa.
Diane Keaton ja Jack Nicholson elokuvassa Jotain annettavaa (2003).IMAGO/Capital Pictures/ All Over Press