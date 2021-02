Helsingin telakalla on voinut työskennellä koronakaranteeniin asetettuja henkilöitä: "Tiukennamme kontrollia"

Kiertävätkö alihankintayrityksen työntekijät telakalta toiselle koronakaranteenista huolimatta? Valvotaanko telakoilla tai kunnissa sitä, missä työntekijät ovat olleet aiemmin ja ovatko he terveitä?

– On ymmärrettävää, että siellä voi olla samoja alihankintayrityksiä, mutta meillä ei ole näyttöä (karanteeneihin aiemmin asetetuista henkilöistä), Helin totesi.

Hänen mukaansa työntekijöiden kiertäminen paikasta toiseen on kuitenkin periaatteessa mahdollista.

– Tiedämme sen, että ihmisillä on tuttavia, ja kyllähän tämä työssäkäyntialue Turun ja Rauman alueella on ihan yhtenäistä työssäkäyntialuetta. Niin eihän sitä voi poissulkea täysin, Helin arvioi.

Helsingissä tiukennetaan valvontaa

Helsinki Shipyard Oy:n toimitusjohtajan Esko Karvonen myöntää, että Helsingin telakalla on saattanut työskennellä ihmisiä, jotka ovat aiemmin olleet Raumalla tai Turussa.

– Emme tiedä käytänteitä Varsinais-Suomessa. Helsingin Telakan kohdalla saattaa olla jokunen tapaus, jossa työntekijä on siirtynyt Turusta tai Raumalta meille.

Karvosen mukaan Helsingin telakalla on ollut toistaiseksi kaksi koronatartuntaa ja altistuneita vajaa kymmenen.

– Kyseessä olivat telakan omat työntekijät. He ovat karanteenin jälkeen jo palanneet työpaikalle, Karvonen kertoo.

Miten työntekijöiden terveydentila varmistetaan?

Helsingin telakan portilla seurataan Karvosen mukaan aktiivisesti työntekijöiden terveydentilaa ja sitä, missä he ovat aiemmin olleet.

– Kaikille sisään tuleville tehdään oire- ja riskikysely portilla. Heiltä kysytään, onko heillä (koronan) oireita tai ovatko he tulossa ulkomailta. Jatkossa lisätään listalle myös Turku ja Rauma.

– Alihankkijoiden yhdyshenkilöiden kanssa on sovittu, että he ilmoittavat portille ulkomaille menevät alihankkijat. Näin heiltä saadaan kulkulupa pois. Sen saa takaisin vain kahta negatiivista Covid-19 testiä vastaan.

Helsingin telakan työtekijöillä on maskipakko

– Meillä on työntekijöillä maskipakko. Työaikaa ja taukoja porrastetaan, ja osastojen välillä on kulkurajoitukset. Lisäksi edellytämme turvavälien pitämistä ja hyvää käsihygienia. Ulkopuolisten henkilöiden pääsyä telakalle on rajoitettu, ja koronatesteistä pitää olla todistus.