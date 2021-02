Nyt puhuu Rauman telakan toimitusjohtaja: "Kyllä tässä on jotain sellaista mystistä tapahtunut, mitä emme ole voineet ennakoida"

– Tätä on todella vaikea selittää. Nyt olemme vuoden tehneet töitä koronan torjunnassa. Viime viikon torstaina havaittiin kaksi oireellista tapausta ja tämän jälkeen ryhdyttiin yhdessä terveysviranomaisten kanssa laajentamaan testausta, Heinimaa kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

"Viimeisiä lukuja odotellaan vielä"

Tartuntoja on työntekijöiden massatestauksessa todettu tähän mennessä yhteensä 237.

– Sekään ei ole välttämättä loppuluku ja viimeisiä tietoja vieläkin odotellaan. Kaikki telakka-alueella meidän projekteissamme työskennelleet on nyt testattu ja odotamme lopullisia tuloksia.

– Sairaalahoitoon hakeutumisia ei ole tapahtunut ja tämä osin kertoo siitä, että ehkäpä henkilöistä ei sitten voi ulkoapäin päätellä sitä, että he ovat saaneet tartunnan.

Turvatoimia on ollut

Toimenpiteitä koronavirusepidemian torjumiseksi ja hillitsemiseksi on tehty Rauman telakalla viime maaliskuusta asti.

– Meillä perustettiin koronatyöryhmät ja sitä mukaa on annettu jatkuvaa ohjeistusta. Omaa henkilökuntaa on lähetetty etätöihin ja etätöissä on tälläkin hetkellä merkittävä määrä meidän omaa henkilökuntaamme.

– Meillä on järjestelyt kahden testauksen taktiikasta, eli tänne päästään puhtailla papereilla töihin. Sen jälkeen kun ollaan tässä ympäristössä, niin siinä kohtaa jo luotetaan siihen, että pysytään terveenä. Kun tilanne on nyt tällaiseksi päässyt, niin kyllä tässä on jotain sellaista mystistä tapahtunut, jota emme ole voineet ennakoida.

Järjestelmä on Heinimaan mukaan pettänyt, mutta ei työhönottoprosessin aikana.

– Lähtökohta ennen kuin työlupia on myönnetty työhön pääsemisestä, on puhdas testitulos. Tätä kautta varmennusprosessi on ollut käytössä.

– Se että tartunta on tapahtunut sen jälkeisessä ajassa, on sellainen asia, mikä vaatii uusia toimenpiteitä ja tarkennuksia. Katsomme sitä uudelleen, miten tiuhaan meillä testausta suoritetaan – ehkäpä satunnaisfilosofialla.

"Tartuntaryppäitä isosti verkostotoimittajien keskuudessa"

Tartuntoja on todettu enimmäkseen telakan verkostoimittajien parissa.

– Tartuntaryppäät ovat isosti meidän verkostotoimittajien piirissä. Käsitykseni on vahvasti se, että ainoastaan muutama RMC:n henkilökuntaan kuuluva on tartunnan kantaja. Isosti olemme itse välttäneet tartunnan saannin.

Heinimaa huomauttaa kuitenkin, että yhteistyö verkostotoimittajien kanssa on ollut hyvää asian tiimoilta.

– Verkostoyritykset ovat olleet oikealla asenteella asian ratkaisemiseksi. Siinä mielessä olen luottavainen, että tilanne saadaan haltuun.

Vastaus huhupuheisiin: Näyttöä ei ole

Rauman sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Satu Helin on ottanut kantaa huhupuheisiin siitä, että Rauman telakalla olisi työskennellyt Turussa karanteeniin asetettuja henkilöitä. Helinin mukaan näyttöä tällaisesta ei ole.

Heinimaa on samoilla linjoilla.

– Olen kuullut saman huhun, mutta tämäntyyppisestä toiminnasta meillä ei ole mitään todisteita. Uskon että karanteeniin asetetut henkilöt ovat tiedostaneet sen että he ovat oikeasti karanteenissa ja tässä mielessä meidän tulee luottaa siihen.

Heinimaa muistuttaa, että Rauman telakalle töihin tullessa pitää olla "puhtaat paperit" eli negatiivinen testitulos.

– Sitä kautta sen ei pitäisi olla mahdollista. Tässä mielessä tämä on enemmän huhua kuin totta. Mutta tästä ei ole itselläni tarkempaa tietoa.

Telakan uudelleenavaamisesta ei ole vielä tietoa

Vielä ei ole tietoa siitä, milloin telakka avataan uudelleen.