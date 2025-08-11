Matchbox-yhtyeen laulaja Graham Fenton on kuollut

Matchbox
Credit: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo
Julkaistu 11.08.2025 15:33
Toimittajan kuva
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Rockabilly-yhtye Matchboxin laulaja Graham Fenton on kuollut.

Suomessakin useita kertoja vierrailleen Rockabilly-yhtyeen Matchboxin laulaja Graham Fenton on kuollut. 

Asiasta uutisoi Yle. Yllättäen menehtynyt Graham Fenton oli kuollessaan 78-vuotias.

Bändin jäsenet ja fanit saivat eilen sunnuntaina yllättävän tiedon yhtyeen laulajan kuolemasta.

Fentonin henkilökohtainen ystävä ja pitkäaikainen yhteistyökumppani Juha Kärkkäinen järjesti yhtyeelle seitsemän vierailua Suomeen viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana.

– Graham Fenton oli ystävällinen, rauhallinen ja aito englantilainen herrasmies, Kärkkäinen kertoo Ylen haastattelussa. 

Lisää aiheesta:

Laulaja David Johansen kuollutIron Maidenin entinen laulaja kuollutPogues-laulaja Shane MacGowan on kuollut 65-vuotiaanaFleetwood Mac -yhtyeen perustajajäsen Peter Green on kuollutThe Prodigy -yhtyeen keulakuva Keith Flint on kuollutMotörheadin kitaristilegenda Eddie Clarke on kuollut
KuolleetKuolemantapauksetMusiikki

Tuoreimmat aiheesta

Kuolleet