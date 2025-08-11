Matchbox-yhtyeen laulaja Graham Fenton on kuollut

Rockabilly-yhtye Matchboxin laulaja Graham Fenton on kuollut.
Suomessakin useita kertoja vierrailleen Rockabilly-yhtyeen Matchboxin laulaja Graham Fenton on kuollut.
Asiasta uutisoi Yle. Yllättäen menehtynyt Graham Fenton oli kuollessaan 78-vuotias.
Bändin jäsenet ja fanit saivat eilen sunnuntaina yllättävän tiedon yhtyeen laulajan kuolemasta.
Fentonin henkilökohtainen ystävä ja pitkäaikainen yhteistyökumppani Juha Kärkkäinen järjesti yhtyeelle seitsemän vierailua Suomeen viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana.
– Graham Fenton oli ystävällinen, rauhallinen ja aito englantilainen herrasmies, Kärkkäinen kertoo Ylen haastattelussa.