25 vuotta sitten kadonneen kouvolalaismiehen tapauksessa edistystä

Kimmo Ojalan katoamiseen liittyvä esitutkinta on edistynyt. Katoamista tutkittaessa poliisi sai selville seikkoja, joiden perusteella oli syytä epäillä rikosta ja tapausta on tutkittu murhana vuodesta 2020 lähtien. Poliisin mukaan yhtä murhasta epäiltyä henkilöä on jo kuulusteltu marraskuussa.