Koronatartuntojen määrä kasvaa, suljetaanko yhteiskuntaa? Näin vastaa HUSin Lasse Lehtonen

– Deltavariantti on nyt valtavirus ja se tarttuu helposti, mikä näkyy valitettavasti tartuntojen kasvussa, Lehtonen sanoo.

– Kysymys on ehkä enemmän siitä, miten valtioneuvoston koronastrategiassa toimenpiteet on määritelty ja millaisia toimia voidaan päättää. Kun tartunnat tulevat nyt valitettavasti nuorten kokoontumisista, niin aluehallintoviraston määräämillä rajoituksilla on todennäköisesti aika vähän vaikutusta, Lehtonen sanoo.