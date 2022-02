228 senttiä! Ammattilaiskoripalloilijaksi tähtäävä 15-vuotias Oliver on virallisesti maailman pisin teinipoika

Kanadasta kotoisin oleva koripalloa tosissaan harrastava Oliver Rioux on virallisesti maailman pisin poika. Pituutta 15-vuotiaalla Floridassa koripalloa pelaavalla nuorukaisella on huikeat 228 senttimetriä.

Oliver treenaa ja opiskelee IMG Academy in Bradentonissa , joka on urheilullisesti lahjakkaille nuorille suunnattu sisäoppilaitos.

Poika on tottunut pituutensa herättämään huomioon, mutta myös koripallokentillä valmentajat kiittelevät nuorukaisen erityisominaisuutta.

– Ei siltä pysty piiloutumaan. Ei hän voi pistää hattua päähänsä ja peitellä sitä, että on yli 228 senttiä pitkä, Oliverin valmentaja Jeremy Schiller toteaa valmennettavansa pituudesta.

Pituus geeneissä

Pituus on Oliverilla geeneissä. Hänen äitinsä on lähes 190 senttiä pitkä ja isä 207 senttiä pitkä. Lääkäri ei kuitenkaan ollut ennustanut, että pojasta kasvaisi näin pitkä. Lapsena hänen ennustettiin kasvavan maksimissaan 198-senttiseksi aikuisena.

Oliverin kengänkoko on tällä hetkellä 57,5, eli Yhdysvaltojen miesten kenkien kokotaulukossa kokoa 20.

Oliverin onneksi hän ei ole vain todella pitkä, vaan myös lahjakas koripallossa. Pituudesta kun on on lajissa hyötyä. Oliveria on kehuttu lahjakkaaksi syöttäjäksi, kolmen pisteen heittäjäksi ja varmaksi korien viimeistelijäksi.