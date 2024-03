217-senttinen urheilutähti huvittuu muiden miesten reaktioista – suora kommentti pituuden vaikutuksesta naisiin

Kroatialainen Brankovic sanoo esimerkiksi lyövänsä päänsä jatkuvasti. Hänen on "kumarruttava joka ovella".

– Pahimpia ovat kuitenkin sängyt. Ette voi kuvitellakaan. Jokainen hotellisänky on liian pieni. Minun täytyy aina nukkua vinosti. Asunnossani on mittatilaustyönä tehty sänky, joka on 230 senttimetriä pitkä, Brankovic kertoo saksalaislehti Bildin haastattelussa.