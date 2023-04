Lauri Markkanen teki paljastuksen tulevaisuudensuunnitelmistaan – "Se on pakollista"

– Se on pakollista. Meidän täytyy tehdä se, mutta samalla olemme ylpeitä siitä. Palveluksen suorittaminen asettaa mielestäni esimerkin. Olen varma, että pystyn suorittamaan sen siten, ettei sillä ole vaikutusta ensi kauden valmistautumiseen, Markkanen sanoi.

25-vuotias suomalaistähti on ollut mainiossa iskussa tällä kaudella Utahin paidassa, vaikkakin loukkaantumiset ovat verottaneet pelimäärää. Markkanen on heittänyt tällä kaudella keskimäärin 25,6 pistettä ja ottanut 8,6 levypalloa per ottelu.