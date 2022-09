Olympiavoittaja kieltäytyi yli sadan miljoonan sopimuksesta – taustalla koronarokotteet

– Jätin pöydälle neljän vuoden sopimuksen, jonka arvo oli sata miljoonaa ja jotakin, koska päätin olla ottamatta rokotteita. Minulle sanottiin, että ota tämä sopimus ja rokotteet. Jos en ota rokotteita, tulevaisuuteni liigassa ja joukkueessa on epävarma, Irving sanoi ESPN:n mukaan.

Irving, 30, joutui olemaan viime kaudella maaliskuuhun asti sivussa Brooklynin kotiotteluista New Yorkin koronaprotokollan takia. Takamiehen nykyistä sopimusta on vielä yksi kausi jäljellä.

– Emme antaneet mitään uhkavaatimusta. Kyse on siitä, että haluamme (joukkueeseen) ihmisiä, jotka ovat luotettavia, aina paikalla ja vastuullisia. Ei ole kyse vaatimuksesta ottaa rokote, se on henkilökohtainen valinta. Olen Kyrien puolella, ja hänellä on ollut oma oikeus asiaan, Marks sanoi.