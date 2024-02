Maanviljelijöiden raivo ei laannu – tutkija: EU hankalassa asemassa

Protestien taustalla on sekä kansallisia että laajempia kysymyksiä. Yleisempiä syitä ovat muun muassa viljelijöiden toimeentulon vaikeutuminen, kustannusten nousu ja polttoaineiden korkea hinta sekä EU:n osalta muun muassa tyytymättömyys Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan.

Etenkin Puolassa viljelijöitä on hiertänyt myös epäreiluksi koettu kilpailuasetelma Ukrainasta tuotavien halvempien maataloustuotteiden kanssa. Puolalaismaanviljelijät ovat protestiksi muun muassa tukkineet Ukrainan rajalle johtavia teitä sekä repineet kahteen otteeseen ukrainalaisia viljakuormia auki. Eräässä mielenosoituksessa nähtiin myös Putin-myönteinen banderolli. Puolan ulkoministeriö pitääkin mahdollisena, että myös Venäjä olisi vaikuttanut protesteihin.

Muun muassa Espanjassa maanviljelijät ovat protestoineet myös tuotteiden matalia hintoja ja taloudellisen tuen puutetta. Kreikassa viljelijöitä on puolestaan turhauttanut se, kuinka hidasta jälleenrakentaminen on ollut viime syksynä tulvista kärsineellä Thessalian alueella, joka on Kreikan maatalouden keskus.