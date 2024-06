17-vuotias venäläislupaus teki sensaatiotempun Ranskan avoimissa

Huhtikuussa 17 vuotta täyttänyt Andrejeva on nuorin kaksinpelin semifinalisti grand slam -tasolla sitten vuoden 1997, kun Sveitsin Martina Hingis jyräsi 16-vuotiaana Yhdysvaltain avointen mestaruuteen.

Paolini passitti Rybakinan laulukuoroon

– Olin hieman liian tunteikas toisessa erässä, mutta sanoin itselleni: se on ok, hän (Rybakina) on hieno mestari, näin voi tapahtua. Yritin vain taistella ja lyödä jokaista palloa. Se toimi ja nyt olen tässä, Paolini iloitsi kenttähaastattelussa.