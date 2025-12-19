Pirkanmaan käräjäoikeudessa on alkanut oikeudenkäynti Pirkkalan koulupuukotuksesta.
Syyttäjä sanoo, että Pirkkalan koulupuukotus keskeytyi, kun 16-vuotiaan pojan puukosta irtosi terä.
Väkivallanteko tapahtui Pirkkalan Vähäjärven koululla 20. toukokuuta. Poika puukotti kolmea 14-vuotiasta tyttöä koulun käytävällä.
Syyttäjän mukaan teko keskeytyi siitä sattumanvaraisesta syystä, että pojan käyttämän puukon terä irtosi, minkä jälkeen poika pakeni paikalta.
Ennen tekoa epäilty oli julkaissut kirjoituksen, jossa hän kertoi puukotuksen motiiviksi halun tehdä jotain merkittävää. Epäilty kertoi myös suunnitelleensa tekoaan noin puoli vuotta.
Syytetty kiistää murhan yritykset
Oikeudenkäynti puukotuksesta alkoi perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella.
Oikeudenkäynti alkoi julkisena, tosin kuvaamista ei sallittu istunnossa ollenkaan. Syytetty poika osallistuu istuntoon videoyhteydellä.
Poikaa syytetään kolmesta murhan yrityksestä. Hän on kiistänyt syytteet murhan yrityksistä ja katsoo syyllistyneensä tapon yrityksiin.
