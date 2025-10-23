Pirkkalassa sijaitsevassa teollisuushallissa syttyi tulipalo torstaina.
Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen Pirkkalaan Turkkiradalle torstaina kello 16.45.
MTV Uutisten lukijoiden lähettämien videoiden perusteella savupatsas nousee kauas moottoritielle.
Palon sammutustyöt ovat käynnissä, ja pelastuslaitos eristää ympäröivää aluetta estääkseen palon leviämisen. Kohteessa työskentelee noin 25 pelastusyksikköä.
Viranomaiset ovat antaneet alueelle viiden kilometrin säteelle varoituksen, jossa kehotetaan asukkaita tarkkailemaan savun muodostumista ja tarvittaessa sulkemaan ilmanvaihto.