Jalkapallon miesten Mestarien liigassa Slavia Prahan kentällä kirjoitettiin kilpailun historiaa, kun vierasjoukkue Arsenal teki pelaajavaihdon 73. minuutilla. Leandro Trossardin tilalle tuli Max Dowman, josta tuli samalla Mestarien liigan kautta aikain nuorin pelaaja 15 vuoden ja 309 päivän iässä.

Aiempi "nuoruusennätys" oli Borussia Dortmundin Youssoufa Moukokolla, joka oli 16 vuotta ja 18 päivää pelatessaan Pietarin Zenitiä vastaan vuonna 2020. Moukoko pelaa nykyisin tanskalaisseura FC Kööpenhaminassa.

Dowmanilla on jo kokemusta Englannin Valioliigasta, jossa hän teki debyyttinsä elokuussa 15 vuoden ja 234 päivän ikäisenä. Tuolla iällä hänestä tuli Valioliigan kaikkien aikojen toiseksi nuorin kentällä nähty pelaaja, edellään vain toinen Arsenalin nuori mies, vuonna 2022 ensiesiintymisensä 15 vuoden ja 181 päivän iässä tehnyt Ethan Nwaneri.

Arsenal voitti Slavia Prahan helposti 3–0, kun Mikel Merino teki kaksi maalia ja Bukayo Saka viimeisteli rangaistuspotkulla. Arsenal on voittanut kaikki neljä Mestarien liigan otteluaan tänä syksynä, ja maaliero on vakuuttavasti 11–0.