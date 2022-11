Mestarien liigan ennätys! Tämä Cityn 17-vuotiaan superlupauksen maali jää historiaan

Lewisista tuli nuorin ensimmäistä kertaa avauskokoonpanossa ollut pelaaja, joka tekee maalin Mestarien liigassa. Lewisilla on ikää 17 vuotta ja 346 päivää. Peli ei ollut Lewisin ensimmäinen Mestarien liigassa, sillä hän tuli jo vaihdosta sisään FC Kööpenhaminaa vastaan lokakuussa.

– Mikä maali, hän on fantastinen pelaaja. Hän on erittäin älykäs ja nokkela, ja hänellä on taitoa, Guardiola suitsutti Daily Mailin mukaan.