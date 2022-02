15-vuotiaan Kamila Valijevan dopingkohu jakaa vahvasti mielipiteitä kilpakumppaneiden keskuudessa – "Ei ole reilua"

15-vuotias Valijeva on ollut olympialaisten keskipisteenä kahdesta eri syystä. Nuori ja lahjakas taitoluistelija on ehtinyt säväyttää taidoillaan, mutta Valijevan joulukuussa annetun dopingnäytteestä löytyi kiellettyä trimetatsidiini-lääkevalmistetta, mikä on langettanut synkän varjon lahjakkuuden ylle.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK tutkii kuumeisesti kohuttua tapausta, mutta ainakin vielä toistaiseksi Valijeva on saanut kilpailla Pekingin olympialaisissa dopingepäselvyyksistä huolimatta.

15-vuotias suurlahjakkuus sijoittui tiistain lyhytohjelmassa ykköseksi ja on suuri suosikki myös vapaaohjelman voittajaksi. KOK on ilmoittanut, että jos Valijeva sijoittuu kärkikolmikkoon, ei mitaleita jaeta lainkaan ennen kuin hänen dopingtapauksensa on tutkittu perusteellisesti loppuun. Tilanne koskee myös aiemmin kisattua joukkuekilpailua, jonka Venäjä voitti.

– Tämä on todella harmillista. Odotin innolla, että pääsen palkintokorokkeelle jakamaan tuon hetken joukkuetovereideni kanssa. Todella ikäviä uutisia, Yhdysvaltojen hopeajoukkueessa luistellut Karen Chen toteaa Reutersin mukaan.

Naisten lyhytohjelman jälkeen kolmantena majaileva Japanin Kaori Sakamoto on pyrkinyt sulkemaan ulkopuoliset häiriötekijät pois mielestään.

– Tätä on vaikea pukea sanoiksi, mutta yritän olla ajattelematta asiaa. Olen itse taistellut tämän eteen, joten haluan vain keskittyä siihen. Olen kolmantena lyhytohjelman jälkeen. Teen kaikkeni ja mietin mitaliseremoniaa, kun on sen aika, Sakamoto sanoo.

Valijevan dopingkohua Sakamoto kommentoi lyhytsanaisesti.

– En tiedä yksityiskohtia siitä, käyttikö hän oikeasti dopingia. En voi siis sanoa mitään. En kuitenkaan sanoisi olevani pahoillaan hänen puolestaan.

Valijevan dopingkohu on herättänyt runsaasti ajatuksia ja keskustelua myös muiden kilpakumppaneiden keskuudessa. Tilanne on jakanut vahvasti mielipiteitä. Osa kilpakumppaneista uskoo, ettei 15-vuotiaalla venäläislupauksella ole juurikaan osaa dopingtapaukseen nuoresta iästään johtuen.

– Koko tilanne on melko surullinen, ja olen surullinen tuon tytön puolesta. Hän on vasta 15. En oikeasti usko, että oli hänen valintansa ottaa niitä lääkkeitä. Koko tilanne on vain surullinen, jäätanssin olympiavoittaja Guillaume Cizeron harmittelee.

– Luulen, ettei hänellä ole paljoa tekemistä tämän asian kanssa. Hän on melko lailla hänen ympärillään olevien aikuisten tuotos. Kaikesta huolimatta hänkin on tehnyt paljon töitä tämän eteen. Mutta säännöt ovat sääntöjä ja niitä tulee noudattaa, Sveitsin Alexia Paganini sanoo.

– En vieläkään usko siihen (dopingkäryyn). Mikään ei olisi auttanut, jos heillä ei olisi tuollaista lahjakkuutta. Kenelläkään ei pitäisi olla ongelmaa sen kanssa. Toivon, että hän voittaa tai sijoittuu kärkikolmikkoon. Vaikka kukaan ei saisikaan mitalia, kaikki tietävät silti, kuka on voittanut, Ukrainan Anastasia Shabotova sanoo.

Kaikki eivät kuitenkaan puolusta Valijevaa.

– En tiedä kaikkia yksityiskohtia, mutta ei ole reilua, että dopingurheilija kilpailee puhtaita urheilijoita vastaan. Minä uskon täysin puhtaaseen urheiluun, USA:n Alysa Liu painottaa.