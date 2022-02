Selostajat päätyivät poikkeukselliseen ratkaisuun Kamila Valijevan suorituksen aikana – latasivat sitten tylyä tekstiä

15-vuotias Valijeva on mukana kilpailussa joulukuussa antamastaan positiivisesta dopingnäytteestä huolimatta.

Tiistaina käydyn lyhytohjelman jälkeen Valijeva johtaa naisten yksinluistelua ennen tämänpäiväistä vapaaohjelmaa. Eroa maannaiseen Anna Shtsherbakovaan on vajaat kaksi pistettä.

New York Times kertoo, että Lipinski ja Weir olivat Valijevan lyhytohjelman aikana poikkeuksellisen hiljaa, lähes tyystin vaiti. Kaksikko on selostanut taitoluistelua yhdessä vuoden 2014 olympialaisista saakka, ja yleensä he kommentoivat hyvinkin yksityiskohtaisesti kunkin luistelijan teknistä suoritusta, esiintymistä ja historiaa.