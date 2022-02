Venäjän entinen antidoping-pomo esitti kovan vihjauksen 15-vuotiaan taitoluistelijan tapauksesta: "En sulje pois sitä mahdollisuutta"

– Mutta hänen nuoresta iästään johtuen ja siksi, että dopingtapaus on paljastunut maajoukkueen sisällä, huomio kohdistuu hänen valmentajiinsa. Tämä koko tapaus on idioottimainen ja hullu. On suuri sääli, että näin nuori urheilija on kaiken tämän keskellä.