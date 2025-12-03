Poliisi pyytää jalankulkijaan ja koiraan Espoossa törmännyttä autoilijaa ilmoittautumaan.
Koiraa ulkoiluttanut jalankulkija oli ylittämässä suojatietä Espoon Ylismäentiellä 21. marraskuuta perjantaina noin kello 16, kun auton kuljettaja törmäsi häneen.
Jalankulkija kaatui maahan ja sai lieviä vammoja. Myös koiralle tuli lieviä vammoja.
Kuljettaja nousi puhumaan jalankulkijan kanssa, mutta poistui sitten paikalta.
Poliisin tietojen mukaan kyseessä oli mahdollisesti valkoinen farmariauto, jota kuljetti keski-ikäinen mies.
Kuljettaja jatkoi autolla matkaa Kehä 2:n suuntaan.
Tapauksella on silminnäkijöitä, sillä ainakin jalankulkijaan törmänneen auton takana oli toinen auto.
Poliisi pyytää nyt silminnäkijöitä kertomaan havainnoistaan.
Se pyytää myös autonkuljettajaa ilmoittautumaan poliisille asian selvittämiseksi.
Poliisiin voi ottaa asiasta yhteyttä osoitteeseen tutkinta-asiat.lansi-uusimaa@poliisi.fi.