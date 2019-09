12 miljoonan arvoinen saari myytiin "pilkkahintaan" – Katajaluodon uusi omistaja paljastaa: "Saaresta tulee upea helmi"

Katajaluodon saarella on Museoviraston suojelema, vuonna 1876 rakennettu luotsitupa. Kuva: Peter Brandt

Saarelle kaavaillaan liiketoimintaa kunnostustöiden jälkeen

Saaren kunnostustyöt aloitetaan viipymättä. P.W. Brandt Oy on kaavaillut tekevänsä pitkäaikaisia investointeja, joilla kehitetään saaren käytettävyyttä.

– Saarella on paljon siivottavaa ja rakennus kunnostetaan sille kuuluvaan arvoonsa. Luotsitupa on museoviraston suojelema. Saaresta tulee upea helmi, jonka tulevat kaikki Helsinkiin laivalla saapuvat huomaamaan. Saarella on upea laituri, johon vesibussit voivat pysähtyä kesäaikaan, Brandt vakuuttaa.