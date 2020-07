Vuosikymmenen ajan tyhjillään Helsingin paraatipaikalla nököttänyt saari myydään – saaren ostajan tulee noudattaa erittäin tarkkoja ehtoja

Valtio aikoo laittaa Helsingin edustalla sijaitsevan Hylkysaaren myyntiin tämän vuoden lopulla. Saari sijaitsee Helsingin edustalla, noin 400 metrin päässä Katajanokan kärjestä. Saareen on siltayhteys Korkeasaaren ja Mustikkamaan kautta.

Kohde myydään avoimella tarjouskilpailulla. Sitä kauppaa valtion liikelaitos Senaatti-kiinteistöt, jonka omaisuuden arvo on noin 4,1 miljardia euroa.

– Hylkysaari myydään tarjousten perusteella käypään hintaan. Summan suhteen olemme viisaampia, kun tarjouskilpailu on saatu päätökseen.

Tarjouskilpailun on määrä alkaa tämän vuoden loppupuolella. Sen tarkkaa pituutta ei ole vielä päätetty, mutta Kiukkosen mukaan tarjouskilpailut ovat yleensä kestäneet kuukaudesta kahteen.

Valtion kiinteistöstrategian perusteella valtiolle tarpeettomista kiinteistöistä voidaan luopua. Kiukkosen mukaan Hylkysaari on menossa myyntiin siksi, ettei sille ole valtion käyttöä.

– Kohteesta on jo nyt tullut paljon kyselyitä, ja oletamme, että kiinnostusta on myös tarjouskilpailun alettua, Kiukkonen sanoo.

Kiinnostus on ymmärrettävää, sillä saari ja sen rakennukset seisovat yhdellä Helsingin parhaista paikoista. Kun Kruunusillat-raitiotie valmistuu, lähin pysäkki tulee sijaitsemaan vain reilun puolen kilometrin päässä saaresta.

Rakennuksia ei saa purkaa

Hylkysaari hiljeni täysin jo vuonna 2008, kun Merimuseo muutti sieltä Kotkaan. Saaressa on kaksi suojeltua rakennusta. Näistä tunnetumpi on vuonna 1910 valmistunut luotsikasarmi, jonka tiloissa Merimuseo toimi. Vähemmän tunnettu on saaren toisessa päässä sijaitseva huvila Villa Ida.