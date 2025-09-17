Jääkiekon sveitsiläisseura Geneve-Servette oli otteluraportissaan tylyllä päällä 0–11-tappion jälkeen. Tulosta kuvailtiin katastrofaaliseksi ja nöyryyttäväksi.
Jääkiekon Sveitsin pääsarjassa suomalaisväritteinen Geneve-Servette koki tylyn tappion, kun Lausanne kaatoi vierailijat peräti 11–0-lukemin. Ottelun jälkeen seuran otteluraportissa ei annettu armoa joukkueen esitykselle.
– Tätä on turha kaunistella: Tämä on häpeä, Geneve-Servetten verkkosivuilla linjattiin.
Tappiota kuvailtiin muun muassa "katastrofaaliseksi" ja "nöyryyttäväksi". Raportissa kerrotaan painajaisen alkaneen toisesta erästä, kun Lausanne lisäsi muutamassa minuutissa johtonsa 5–0-lukemiin.
Sakari Mannisen (vas.), Jesse Puljujärven ja Vili Saarijärven Geneve-Servette sai valtaisan kylvetyksen./All Over Press
Lopulta tuloksena oli seurahistorian suurin tappio. Seura kertoo ratkaisuja häviöön olevan vain kaksi.
– Joko jäät mököttämään, tai päätät, että näin ei voi tapahtua enää ikinä.
Geneve-Servettessä pelaa neljä suomalaista: Vili Saarijärvi, Markus Granlund, Sakari Manninen ja Jesse Puljujärvi. Puljujärvi joutui katsomaan 11–0-maalia jäähyaitiosta. Apuvalmentajina joukkueessa toimivat Ville Peltonen ja Pekka Kangasalusta.