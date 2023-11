Venäjältä tänään yli 20 turvapaikanhakijaa – näistä maista tulijat ovat kotoisin

Apulaiskomentaja everstiluutnantti Jukka Lukkarin mukaan pääosa laittomista maahantulijoista on tullut viimeiset kilometrit Suomeen polkupyörällä. Lukkarin mukaan rajaa ei saa enää ylittää polkupyörällä,

Kyseessä on laittoman maahantulon ilmiö, jonka hallitsemiseksi ja rajaturvallisuuden varmistamiseksi rajanylityksiä polkupyörillä on rajoitettu Kaakkois-Suomen rajavaltuutetun yksipuolisella ilmoituksella.

Suomeen on tullut tavallista enemmän turvapaikanhakijoita Venäjältä

Viime kuukausina Venäjän viranomaisten toiminta on ainakin Kaakkois-Suomen vastaisella rajalla muuttunut sillä tavoin, että aiemmasta poiketen he ovat sallineet matkustamisen asiakirjapuutteista huolimatta.

Pääosin työikäisiä miehiä

Lukkarin mukaan tänä vuonna laittomia kolmansista maista tulleita rajan ylittäjiä on ollut tänä vuonna 161, joten ilmiön on kiihtynyt viime kuukausina. Viime viikolla heitä oli 34.

– Osa kolmansista maista tulleista maahantulijoista on tullut suoraan Venäjän läpi, mutta osa on ollut Venäjällä useita viikkoja tai jopa kuukausia. Heillä on ollut laillinen viisumi Venäjällä, kertoo Lukkari.