Ukraina julkaisi uuden videon Avdijivkasta: Venäläiskolonna ankaran tykistötulen alla

Ukraina on jakanut uuden videon Itä-Ukrainasta Avdijivkan lähettyviltä, jossa Venäjä on kärsinyt raskaita tappioita.

Toistaiseksi on epäselvää, milloin video on kuvattu. Ukrainan asevoimat ei kerro asiaa Telegram-päivityksessään . Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin jaettu jo viime maanantaina video vastaavasta tilanteesta , mutta eri näkökulmasta.

Raskaita tappioita

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi toissa päivänä, että satelliittikuvien perusteella Venäjän armeija on menettänyt ainakin 109 sotilasajoneuvoa Avdijivkan ympäristössä lokakuun 10. ja 20. päivien välisenä aikana.