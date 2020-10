10 kysymystä ja vastausta koronasta: Voiko supertartuttaja olla kuka tahansa ja miten tartuttajan tunnistaa? THL:n Salminen: "Se on vähän kavalaa"

Onko tartuttavuus muuttunut keväältä?

Mikä on arvionne toisen aallon epidemiahuipusta?

Kysymyksen taustalla on ajatus, että korona tulisi ulkopuolelta, aiheuttaisi aallon ja lähtisi pois. Olemme kuitenkin pandemian alkuvaiheessa, ei ole olemassa yksittäistä ennustetta, milloin saavutetaan joku huippu, vaan onnistummeko hillitsemään epidemiaa, että tartuntojen määrä on mahdollisimman pieni ja terveydenhuollon kuormitus mahdollisimman alhainen.

Miten supertartuttajia voi tunnistaa? Ja onko näin, että valtaosa koronan saaneista ei tartuta ketään?

Mika Salminen: Supertartuttaja on terminä harhaanjohtava. Se mitä tiedetään, on että tartuttavuus vaihtelee ihmisten välillä hyvin paljon. Vain osa tartunnoista johtaa jatkotartuntoihin ja osan kohdalla tartuntoja tulee paljon.

– Todennäköisin syy on, että tartuttavuus vaihtelee taudin vaiheen mukaan. Tartuttavuus näyttää olevan korkeimmillaan taudin alkuvaiheessa, joka on vähän kavalaa, sillä oireita ei välttämättä ole tai ne puuttuvat kokonaan. Olosuhteet ovat kaikkein ratkaisevin. Millaisissa olosuhteissa hän sattuu liikkumaan, kun hän on kaikkein tartuttavimmillaan, Salminen selventää.