Lahden Pelicansin ja Porin Ässien välinen SM-liigaottelu sai ikävän käänteen pelin toisessa erässä.
Tapahtumasarja sai alkunsa hieman ottelun puolivälin jälkeen, kun Ässien Danick Martel jyräsi Christoffer Forsbergin Pelicans-maalin takana.
Tilanteesta ei tuomittu Martelille rangaistusta. Forsberg jätti taklauksen jälkeen kaukalon.
Seuraavassa vaihdossa kolisi jälleen. Tällä kertaa Pelicansin Miro Väänänen taklasi Feetu Knihtin rajulla tavalla laitaan. Väänänen selvisi Martelin lailla taklauksestaan ilman jatkoseuraamuksia. Knihti puolestaan saatettiin Forsbergin tavoin kaukalosta ulos.
Katso rajut tilanteet pääkuvan videolta.