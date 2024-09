SM-liigan heittopussille ruma murskatappio – Pelicansia vietiin rajusti Lahdessa

HPK koki jo viime viikolla murskatappion, kun Jukurit kaatoi sen Mikkelissä lukemin 7–3. HPK on ottanut kauden neljästä ottelustaan yhden jatkoaikavoiton, minkä lisäksi se on kärsinyt kolme suoraa tappiota.

HIFK on puolestaan avannut kautensa kolmella suoralla voitolla. Se johtaa myös Liigaa.

Pelicansin syksy on lähtenyt hieman takkuillen liikkeelle. Lahtelaisjoukkue on pelannut Liigan lisäksi CHL:ää, missä se on napannut neljästä ottelusta viisi pistettä.