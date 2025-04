Koko Suomi leipoo: Pallo kuin pallo, Lauran resepti

SUKLAAKUIVAKAKKU: Laita uuni kuumenemaan 175 asteeseen. Rouhi suklaa. Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi ja sekoita vaahtoon munat yksitellen, jokaisen välissä voimakkaasti vatkaten. Sekoita kuivat aineet keskenään. Lisää kuivat aineet ja piimä vuorotellen vatkaten voivaahdon joukkoon. Sekoita joukkoon lopuksi suklaarouhe. Kaada taikina kahteen voideltuun ja jauhotettuun puolipallon muotoiseen vuokaan (halkaisija n. 15 cm) ja paista uunin alatasolla n.45 min, kunnes tikkuun ei kokeiltaessa enää jää taikinaa. Anna levätä uunista oton jälkeen 5 min ja kumoa sitten. Jätä vuoat kakkujen päälle

jäähtymisen ajaksi kuivumista estämään. Voit tehostaa jäähtymistä laittamalla hieman jäähtyneen kakun jääkaappiin/pakastimeen.



KUNINGATAR-VALKOSUKLAAMOUSSE: Laita 0,5 dl vettä ja vadelmat kattilaan. Keitä noin 5 minuutin ajan. Painele keittäessä vadelmia kauhalla, jotta hajoavat mahdollisimman paljon. Ota kulho ja laita kulhon päälle siihen sopivasti asettuva siivilä. Kaada kuuma vadelmasose siivilään ja paseeraa, eli painele lusikalla vadelmia siivilän läpi, jotta saat vadelmista talteen mahdollisimman hyvin kaiken muun, paitsi siemenet. Jäähdytä paseerattu sose. Laakeassa astiassa jäähtyy nopeammin. Laita liivatelehdet likoamaan kylmään veteen. Paloittele valkosuklaa kuppiin/kulhoon, sulata se mikrossa ja jätä jäähtymään hieman.

Purista sitruunasta 1–2 rkl mehua omaan kuppiinsa. Vatkaa kerma vaahdoksi ja jätä odottamaan. Vatkaa creme fraiche ja valkosuklaa vadelmasoseen kanssa sekaisin. Kuumenna sitruunamehu mikrossa kiehuvaksi ja liuota liivatelehdet siihen. Vatkaa kuuma liivateseos voimakkaasti vadelmaseoksen joukkoon. Kaada nyt vadelmaseos ja mustikat kermavaahdon joukkoon ja vatkaa sekaisin. Laita seos jääkaappiin.

PALLON TÄYTTÖ: Ota käsittelyyn toinen kuivakakuista. Ota kakku ulos vuoasta ja vuoraa vuoka kelmulla. Aseta kakku takaisin vuokaan. Koverra kakkua varovasti lusikalla siten, että reunat jäävät parin-kolmen sentin paksuiseksi ja keskelle syntyy kuoppa. Kaada kuoppaan kuningatarmoussea piripintaan asti.Laita kakku takaisin kylmään jähmettymään.

SOKERIMASSAKUVIOT: Tee leivinpaperista kaavat. Tarvitset kuusikulmion, jonka yhden sivun mitta on 2 cm. Sekä viisikulmion, samanmittaisella sivulla. Jos haluat palojen istuvan täydellisesti, muotojen on oltava säännölliset (kuusikulmion kulmat 120 astetta ja viisikulmion kulmat 108 astetta). Kauli valkoinen massa 2–3 mm paksuiseksi ja leikkaa siitä leivinpaperikaavaa apuna käyttäen kuusikulmion muotoisia paloja. Paloja on hyvä olla ainakin 15. Jätä palat irrallaan odottamaan. Palojen ei pidä kuivua, joten peitä ne kelmulla. Kauli sen jälkeen musta massa samoin ja leikkaa siitä viisikulmion muotoisia paloja. Näitä riittää 5–6 kpl.

TUOREJUUSTOKREEMI: Vatkaa voita, kunnes vaalenee ja kuohkeutuu. Lisää tomusokeri vähän kerrallaan koko ajan vatkaten. Notkista tuorejuusto ensin sekoittamalla ja lisää se sitten voikreemin joukkoon vatkaten. Lisää vanilja ja vatkaa vielä hetki.

VÄRJÄTYT KOOKOSHIUTALEET: Laimenna elintarvikeväri vedellä juoksevaksi. Sekoita kookoshiutaleita värissä, kunnes ovat kauttaaltaan värjääntyneet.

KAKUN KOKOAMINEN: Ota täytetty kakun puolisko ja aseta sen päälle täyttämätön puolisko niin, että muodostuu

pallo. Leikkaa pari senttiä täyttämättömän puoliskon kaarevasta pohjasta pois, niin että saat tasaisen kohdan, jolla kakku pysyy pystyssä. Käännä kakku tarjoiluastialle niin päin, että täyttämätön kakkupuoli on alapuolella. Poista nyt vuoka ja kelmu päälipuolesta. Levitä tuorejuustovoikreemiä ohuelti pallon pintaan kauttaaltaan. Aseta ensimmäinen sokerimassasta tehty musta viisikulmio kakun päälle. Viisikulmion jokaiselle sivulle tulee yksi valkoinen kuusikulmio. Aseta kuviot ihan kiinni toisiinsa ja paina kuvioiden reunoja hieman keskikohtaa syvemmälle kreemiin. Etene samalla kuvioasettelulla, kunnes pallo on kokonaan sokerimassakuvioiden peittämä. Ripottele värjättyjä kookoshiutaleita reilusti tarjoiluastialle pallon ympärille.