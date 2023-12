Koko Suomi leipoo: Mr. ja Mrs. donitsit, Hannan resepti

KINUSKIKUORRUTUS: Mittaa kattilaan fariinisokeri sekä vesi. Keitä niin kauan, että sokeri on sulanut. Lisää kermaa sekaan koko ajan hiljalleen sekoitellen. Anna kiehua hiljalleen kevyesti sekoitellen, kunnes kinuski paksuuntuu. Tähän menee yleensä noin 15-20 minuuttia. Voit testata kinuskia tiputtamalla pisaran kinuskia vesilasiin, jossa on kylmää vettä. Valmis kinuski ei hajoa veden sekaan vaan jää tippana lasin pohjalle. Lisää voi ihan lopuksi sekaan. Huomaa, että sormisuola on tarkoitettu vain Mrs. donitsin

päälle, joten älä lisää sitä suoraa kaiken kinuskin sekaan. Sillä välin, kun kinuski kiehuu, valmista sokerimassasta viiksi- ja huuli -koristeet donitsien päälle. Laita pekoni paistumaan pannulle.