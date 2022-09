Hunajabroileria uunissa – helppo ja kätevä arkiruoka

Hunajalla maustettu broileri on yksi myydyimmistä broilerituotteista. Miedon maun vuoksi se on myös lasten suosiossa. Hunajabroileria uunissa on kätevä arkiruoka. Valmista ruoka helposti työpäivän päätteeksi. Voit käyttää tuoreita tai pakastevihanneksia.