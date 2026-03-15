Mämmi-valkosuklaamutakakku ja mämmivaahto
Mämmistä voi tehdä herkullisen mutakakun!MTV Julkaistu 52 minuuttia sitten
Pohja
- 100 g valkosuklaata
- 125 g voita
- 1,5 dl sokeria
- 2 munaa
- 2,5 dl vehnäjauhoja
- 1 appelsiini
- 2 dl mämmiä
Mämmivaahto
- 2 dl kuohukermaa
- 200 g appelsiinirahkaa
- 2 dl mämmiä
- 3 rkl vaniljakreemijauhetta
- (sokeria)
Valmistusohje
Pohja:
Vuoraa pyöreä (noin 20 cm) vuoka leivinpaperilla. Kuumenna uuni 175 asteeseen.
Sulata suklaa ja jätä odottamaan.
Vatkaa pehmeä voi ja sokeri yhteen.
Lisää munat ja sekoita tasaiseksi. Sekoita joukkoon suklaa.
Pese appelsiini huolellisesti ja raasta kuori ohuelti taikinaan. Purista joukkoon puolikkaan appelsiinin mehu.
Koko Suomi leipoo -ohjelman voittajanakin tunnettu, Makeaa-leivontablogin Liisa Westerberg jakoi Huomenta Suomessa maaliskuussa ohjeen herkulliseen mämmi-valkosuklaamutakakkuun ja mämmivaahtoon.
Lisää jauhot ja sekoita tasaiseksi.
Kaada taikina esivalmisteltuun vuokaan. Lusikoi pinnalle mämmi ja pyörittele veistä taikinan läpi niin, että muodostuu pyörteitä, mutta mämmi ei sekoitu taikinaan täysin.
Paista noin 30 minuuttia, keskiosan tulee olla vielä taikinainen. Jäähdytä ennen tarjoilua.
Mämmivaahto:
Vatkaa kerma vaahdoksi.
Vatkaa muut ainekset yhteen ja kääntele joukkoon kerma. Lisää tarvittaessa sokeria, jos haluat makeamman moussen.
Pursota vaahto kakun päälle tai esim. puolikkaiden pääsiäismunien sisään.