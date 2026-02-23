Karjalanpiirakat tuntevat kaikki, mutta oletko kuullut pyörösistä?

Karjalaiset perinneleivonnaiset pyöröset, kukkoset tai pyöröt ovat jääneet hieman karjalanpiirakoiden varjoon – ja aivan suotta.

Klassikoita Karjalasta -keittokirjan (Readme 2026) tekijä Merja Naumanen vieraili helmikuussa Huomenta Suomessa kertomassa tarkemmin muun muassa tästä perinneruoasta.

– Pyörösiä on jo satoja vuosia tehty, ja ne ovat sellainen unohdettu asia, minkä takia halusin ottaa ne esille. Pohjois-Karjalassa niitä on kahviloissa ja leipomoissakin.

Runsaasti puuroa täytteeseen

Pyöröset ovat päätyneet itäsuomalaiseen kahvipöytään evakoiden kautta. Naumanen kertoo kirjassaan oman äitinsä leiponeen pyöröset hiivaleipätaikinaan.

– Tässä ohjeessa olen käyttänyt neljän viljan hiutaleita ja vehnäjauhoja. Taikinan lepääminen antaa pyörösille hyvän juurevan maun. Uunituoreet pyöröset sipaistuna voilla sulavat suuhun, ja näitä voi syödä myös munavoin tai leikkeleiden kanssa.

Pyörösten taikinan tulee olla pehmeää, mutta käsiteltävää. Riisipuuro ei sen sijaan olla liian löysää.

– Puuroa saa laittaa täytteeseen runsaasti.