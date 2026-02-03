Kalapuikot sopivat yllättävällä tavalla ruoanlaittoon. Oletko jo testannut tätä ohjetta?
Kuten aiemmin kerroimme, Pro Kala ry:n lanseeraamaa kalakeittopäivää vietetään tänä vuonna tiistaina 3. helmikuuta. Tavoitteena on laittaa suomalaisten kattilat porisemaan ja koota ihmiset herkullisen soppalautasen äärelle.
Suomalaiset rakastavat erityisesti perinteistä lohi- tai kirjolohikeittoa, ja täydellisen sopan valmistamiseen on olemassa runsaasti erilaisia vinkkejä.
On kuitenkin hyvä muistaa, että kalasoppaa voi todellakin tehdä erilaisista kaloista, eri tyylilla ja erilaisiin liemipohjiin valmistettuna.
Kalapuikkoja yllättävällä tavalla
Keittiömestari Jesse Söderlund ideoi vuosittain kalakeittoreseptejä helmikuisen kalakeittöpäivän kunniaksi.Pro Kala ry
Suomen kokkimaajoukkueessakin mukana ollut keittiömestari Jesse Söderlund ideoi muutama vuosi sitten kalakeittopäivän kunniaksi ennennäkemättömän sopan, jossa käytetään kalapuikkoja.
– Kun aloin suunnitella tätä keittoa, mielessäni oli aasialaishenkinen kulhoruoka, johon tulee nuudeleita, kasviksia ja niiden päälle mausteinen liemi, Söderlund kertoi tuolloin tiedotteessa.
Keittiömestari halusi lisätä keiton pinnalle rapeapintaisia kalapaloja ja silloin hänellä välähti: kalapuikothan ovat tähän tarkoitukseen aivan täydellinen tuote.
– Lopputulos yllätti itsenikin, sillä kalapuikot toimivat tässä ruoassa loistavasti. Kannattaa ehdottomasti kokeilla!
Kalapuikkokeitto
Testaa hauska kalapuikkokeitto!Pro Kala ry
Keittoon tarvittavaa mehustettua kaalia kannattaa valmistaa kerralla isompi määrä, laittaa se puhtaaseen lasipurkkiin ja säilyttää sitä jääkaapissa. Kaali maistuu mainiolta vaikkapa salaateissa tai ruokien lisukkeena. Reseptistä tulee noin 6 annosta.
50 g savojinkaalia (tai kiinankaalia)
100 g punakaalia
1 rkl etikkaa
1 tl inkivääritahnaa
1 tl sitruunaruohotahnaa
3 rkl sweet chili -kastiketta
1 avokado
1 ruukku korianteria
1 pkt kalapuikkoja
1 pkt riisinuudeleita (180 g)
½ dl rypsiöljyä
4 keitettyä kananmunaa
Liemi:
5 dl kalalientä (fondista tai kuutiosta)
1 dl soijaa
1 rkl sitruunaruohotahna
1 ruukku ruohosipulia
3 rkl seesaminsiemeniä
- Suikaloi kaalit todella ohueksi veitsellä tai mandoliinilla.
- Sekoita kaalit, etikka, inkivääritahna, sweet chili ja sitruunaruohotahna. Painele ainekset voimakkaasti käsillä sekaisin, niin että kaali lähtee mehustumaan.
- Viipaloi avokado, hienonna korianteri.
- Kiehauta kalaliemi, soija, hienonnettu ruohosipuli, sitruunaruohotahna ja seesaminsiemenet kattilassa.
- Keitä nuudelit kypsiksi, paista kalapuikot öljyssä rapeaksi.
- Kokoa annos laittamalla kulhoon kypsiä nuudeleita, mehustettua kaalia sekä kananmunanlohkoja. Asettele päälle kalapuikot ja avokadoviipaleet, kaada päälle kuumaa lientä.