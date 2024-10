Yksi Helsingin vanhimmista ravintoloista suljettiin yllättäen

Helsinkiläinen ravintola Kaivohuone on lopettanut toimintansa.

– Kaivohuone on suljettu. Kiitos kaikille kuluneista vuosista! Kaivohuoneen sivuilla kerrotan.

Ravintola on yksi Helsingin vanhimmista ja aloitti toimintansa jo vuonna 1838. Arvorakennus on Helsingin kaupunkin omistama ja ravintolatoimintaa siellä on pyörittänyt viimeksi NoHo Partnersin tytäryhtiö.