Nyt on hyvä aika säilöä kesän maut talteen. Ota nämä vinkit huomioon, jos pakastat mansikoita.

Mansikoiden pääsatokausi on täällä, ja nyt on hyvä hetki myös pakastaa makeita herkkupalleroita talven varalle. Miten mansikat sitten pakastetaan oikein?

Mansikat kannattaa ensinnäkin pakastaa mahdollisimman tuoreina – jo parhaat päivänsä nähneet mansikat eivät pakastimessa parane!

Kokonaisina vai viipaloituna pakkaseen?

Mansikoita ei tarvitse sen kummemmin käsitellä ennen pakastamista. Marjat voi halutessaan pakastaa myös kokonaisina.

– Kokonaisina pakastettavat pehmeäkuoriset marjat kuten mansikat, vadelmat ja lakat on hyvä saada mahdollisimman nopeasti poimimisen jälkeen rasioihin. Niitä ei pidä huuhdella, Martat neuvovat.

On kuitenkin syytä huomioida, että jos mansikat pakastaa kokonaisina ja sokeritta, niiden rakenne saattaa kärsiä.

– Parhaan pakastustuloksen saakin, kun pakastaa mansikat siivutettuina sokerin kera.

Litra mansikoita painaa noin 500 grammaa.