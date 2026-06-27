Nyt on hyvä hetki säilöä kesän maut talteen! Tiesitkö, että myös varhaisperunoita voi pakastaa?

Monelle tulee yllätyksenä, että perunoitakin voi pakastaa. Erityisesti tämä operaatio kannattaa suorittaa kesällä, kun tarjolla on vastustamattomia varhaisperunoita.

Marttojen johtava ruoka-asiantuntija Marjo Rantapusa kertoo, miten varhaisperunat kannattaa pakastaa:

– Perunat ensin esikypsennetään 3–5 minuuttia koosta riippuen, jäähdytetään nopeasti ja pakastetaan mahdollisimman ilmatiiviisti esimerkiksi uudelleensuljettavaan pakastepussiin, Rantapusa neuvoo.

Kun perunoita sitten haluaa käyttää pakastimesta, on niiden valmistaminen helppoa.

– Keitä vesi kiehuvaksi ja kaada jäiset perunat suoraan pussista kiehuvaan veteen. Anna kiehua miedolla lämmöllä – huomaa, että keittoaika on tässä vaiheessa lyhyempi kuin jos keittäisit täysin raakoja perunoita, Rantapusa neuvoo.

Pakasta varhaisperunoita nyt, niin saat kesän makua vaikka joulupöytään! Kiität itseäsi siis myöhemmin!

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8:50