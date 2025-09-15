Syksyn paras kaurapuuro valmistuu tietysti omenoita hyödyntäen.

Suomalaiset rakastavat puuroa ja hyvän kaurapuuron valmistamiseen on olemassa monenlaisia kikkoja. MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin vinkattu, miten perinteisistä kaurahiutaleista saa tehtyä parasta puuroa ikinä.

Jotta kaurapuurosta saa mahdollisimman ravitsevaa, kannattaa se höystää erilaisilla terveellisillä lisukkeilla, kuten marjoilla tai pähkinöillä. Syksyllä ehdoton puurolisuke on myös omena.

Näin hyödynnät omenoita puurossa

Omenasatoa on monen suomalaisen pihalla tänä syksynä riittänyt ja herkullisista palleroista on tehty muun muassa piirakoita ja mehua. Omenat sujahtavat helposti myös aamupuuron joukkoon.

Omena-kaurapuuron voi tehdä monella tapaa. Yksi vaihtoehto on paistaa kuutioituja omenoita pannulla, maustaa ne esimerkiksi kanelilla ja hunajalla, ja lisätä sitten kaurapuuron päälle.

Omenat voi myös raastaa kaurapuuron joukkoon ja haudutella puuron kaikessa rauhassa kypsäksi.

Jos omenoista on tehnyt jo mehua, voi sitä käyttää kaurapuuron nesteenä ja viimeistellä aamupuuron sitten vielä tuoreilla tai paistetuilla omenalohkoilla.

Omenakaurapuuro uunissa

Kotitalousopettaja Arja Elina Laine on vinkannut aiemmin Myllyn Parhaan sivuilla uunissa valmistuvan omena-kaurapuuron ohjeen. Tämä on täydellinen puuro-ohje vaikka viikonlopun hitaalle aamiaiselle.

6 dl kaurahiutaleita

1 ½ l maitoa (tai vettä)

2–4 rkl hunajaa

1 tl suolaa

4 omenaa kuutioina

Ohje:

Laita puolet kaurahiutaleista isoon voideltuun uunivuokaan, sitten päälle omenakuutiot ja hunaja sekä loput kaurahiutaleet. Kaada päälle maito (tai vesi) ja mausta halutessasi suolalla.

Kypsennä puuroa 175-asteisen uunin alatasolla 1–1½ tuntia tai miedommassa lämmössä pidempään. Anna vetäytyä hetki uunista ottamisen jälkeen. Nauti kaneli-sokerin ja maidon kanssa.

