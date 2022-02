Turkulaisessa ruokakaupassa myydään 7 prosentin vahvuista olutta – näin se on mahdollista

Kesko tiedottaa turkulaisen K-Citymarket Länsikeskuksen aloittavan perjantaina 4.2. historiallisen oluen myynnin. Kyseessä on nimittäin ensimmäinen seitsemänprosenttinen olut, jota myydään Suomessa päivittäistavarakaupassa.

Suomen alkoholilain mukaan ruokakaupoissa myytävien alkoholijuomien suurin sallittu alkoholiprosentti on 5,5 prosenttia. Miten ihmeessä siis seitsemänprosenttinen olut voi olla turkulaiskaupassa myynnissä?

Käsityöläispanimolla luvat vahvemman oluen myyntiin

Kesko kertoo tiedotteessa , että Citymarket Länsikeskuksella on kaupan sisällä ravintolatoiminnan yhteydessä oma pienpanimo, Food Factory Brewery. Sen myötä uudelle seitsemänprosenttiselle IPA-oluelle on myönnetty käsityöläispanimon vähittäismyyntilupa, joka mahdollistaa alkoholipitoisuudeltaan maksimissaan 12-prosenttisten panimotuotteiden myynnin.

– Kyseessä on perinteinen west coast -tyylinen IPA. Väriltään se on punertavan tumma. Hedelmäinen olut, missä on hieman karamellisuutta. Siinä maistuu myös hyvä mallasrunko, oluen suunnitellut panimomestari Eemeli Tuhkanen kuvailee tiedotteessa.