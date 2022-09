Suomalaiskauppoihin tulee nyt ukrainalaisolutta sodan keskeltä: "Heillä on vahva usko tulevaisuuteen"

Elokuun alusta suomalaisten ruokakauppojen hyllyiltä sekä ravintoloiden hanoista on löytynyt ensimmäistä kertaa laajemmin myös ukrainalaista olutta, tarkemmin sanottuna Obolon-panimon nimikko-olutta.

Olutta valmistetaan Kiovassa, Obolonin kaupunginosassa, josta myös panimo on saanut nimensä.

Ukrainan sota on vaikuttanut merkittävästi maan vientiin ja esimerkiksi kauppasatamien käyttö on tällä hetkellä lähes nollissa.

Panimolta kerrottiin Galatea Beveragesin kaupalliselle johtajalle Henry Johanssonille, että sodan alettua he ovat menettäneet noin 21 markkina-aluetta, mutta onneksi saaneet Euroopasta kuusi uutta vientimaata, joista Suomi on siis yksi.

– Kun sinne on ollut yhteydessä, niin uskomatonta on se valoisuus ja optimismi, mikä sota-arjen keskelläkin vallitsee. Heillä on vahva usko tulevaisuuteen, eivätkä ukrainalaiset anna pelkän sodan dominoida heidän ajatusmaailmaansa, Johansson kertoo.