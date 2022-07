Suomalaispanimo joutuu yllättäen luopumaan oluttölkeistään – "Kyllä se kannattaa ehdottomasti lasiin kaataa"

Espoolaisen Fat Lizard -panimon tuotteet on erottanut aikaisemmin kauppojen hyllystä hieman erilaisista tölkeistä – erityisesti niiden kansista. Tölkkien kannen on nimittäin saanut nykäistyä kokonaan pois ja panimo itse on kutsunut niitä "topless-tölkeiksi".

Tölkkikannet eivät ole kuitenkaan olleet vain visuaalinen keino pyrkiä erottautumaan kilpailijoista, vaan kannella on oikeasti merkitystä myös oluen juomakokemuksen kannalta.

Globaalin alumiinipulan takia panimo joutuu kuitenkin ainakin toistaiseksi tyytymään samanlaisiin standarditölkkeihin kuin muutkin, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Korvaavaa valmistajaa ei löytynyt

Panimon luova johtaja Topi Kairenius kertoo MTV Uutisille, että topless-tölkki on ollut panimon käytössä heinäkuussa 2017 alkaen, eli käytännössä tismalleen viisi vuotta.

– Teimme pari vuotta olutta pelkästään ravintolakäyttöön, mutta kun aloimme laajentaa toimintaa ja tölkittää olutta, otimme sen heti alusta käyttöön, Kairenius kertoo.

Kairenius myöntää, että englantilaisen Crown-tehtaan päätös keskeyttää 360°-tölkkikansien valmistaminen ainakin toistaiseksi oli pettymys. Tölkinkannen patentti on alunperin yhdysvaltalainen ja sitä käyttää Kaireniuksen mukaan Suomessa vain he sekä muualla ainakin englantilainen The London Beer Factory ja norjalainen Amundsen Bryggeri. Kyseessä on ollut siis melko marginaalinen tuoteryhmä.

– Kun kuulimme tämän uutisen keväällä, lähdimme saman tien metsästämään muita valmistajia. Löysimme Kiinasta yhden tehtaan ja otimme sieltä koe-erän, mutta ne eivät toimineet lainkaan. Ne olivat vähän kuin tonnikalapurkkeja olisi avannut, Kairenius kertoo.

Kairenius kertoo, että 360°-tölkkikannet ovat olleet hieman standarditölkkejä kalliimpia, mutta panimo on onnistunut pihistämään muissa tuotantokustannuksissa, joittei oluen litrahinta ole noussut liian korkeaksi.

Tästä syystä panimo siirtyy siis käyttämään standarditölkkejä ainakin väliaikaisesti. Siirtyminen standardikansiin on alkanut kesäkuun viimeisen viikon tölkityksissä, ja kauppojen hyllyissä vaihdos alkaa näkyä heinäkuun aikana.

Laatuolut kannattaa nauttia suosiolla lasista

Kairenius kertoo, että Fat Lizardissa törmättiin 360°-tölkkikansiin juuri englantilaisen The London Beer Factoryn kautta. Idea sopi täydellisesti panimon oluihin.

– Teemme jenkkityylisiä oluita, joissa on läsnä voimakkaat aromihumaloinnit, eli tuoksu on todella iso osa juomiskokemusta, Kairenius toteaa.

Jotta kokemuksen saisi kokea täydellisesti ollessaan esimerkiksi rannalla, veneellä tai piknikillä, mutta ilman olutlasia, topless-tölkki on tarjonnut ainakin hyvin lähelle tavoiltetua osuvan juomakokemuksen. Kairenius toteaa tiedotteessa, että "täysin aukeava 360°-kansi vapauttaa oluen aromit kuten lasissa".

– Me olemme nähneet tämän tölkkiratkaisun kaikin puolin loistavana ratkaisuna, sekä juomiskokemuksen kannalta että erottuvuuden takia. Se on ihan oma juttunsa napsauttaa se auki, siitä lähtee omanlaisensa soundi ja siitä on tullut jollain tavalla "signature-ääni".

Kun oluet tulevaisuudessa ovat tölkissä, josta aromeja on hankalampi nuuskutella, Kairenius kehottaa kaatamaan oluen suosiolla tölkistä lasiin.

– Hyvä käsityöolut, jossa on kaikille aisteille jotain, niin kyllä se kannattaa ehdottomasti lasiin kaataa, Kairenius toteaa.

