Panda lopettaa Liquer-konvehtien valmistamisen.
Makeisvalmistaja Panda on päättänyt lopettaa liköörikonvehtien eli Liquer-konvehtirasian valmistamisen. Yrityksen nettisivuilla lukee makeisen kohdalla "poistuva tuote!", ja se on myyty loppuun verkkokaupasta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Keskisuomalainen.
Konvehtisekoituksessa on ollut mukana konjakin, rommin, kirsikan ja punssin makuisia liköörikonvehteja.
"Luovumme tuotteista, joiden kysyntä on ollut jo pidempään laskusuunnassa"
Orkla Suomen viestintäpäällikkö Lotta Roitto vahvistaa MTV Uutisille tuotteen valmistuksen loppuneen.
– Tarkastelemme säännöllisesti tuotevalikoimaamme ja toisinaan tämä tarkoittaa sitä, että luovumme tuotteista, joiden kysyntä on ollut jo pidempään laskusuunnassa, Roitto sanoo.
Roiton mukaan valikoimiin tulee vastaavasti vuosittain uusia tuotteita.