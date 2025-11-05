Juuri nyt Avaa

– Tarkastelemme säännöllisesti tuotevalikoimaamme ja toisinaan tämä tarkoittaa sitä, että luovumme tuotteista, joiden kysyntä on ollut jo pidempään laskusuunnassa, Roitto sanoo.

Konvehtisekoituksessa on ollut mukana konjakin, rommin, kirsikan ja punssin makuisia liköörikonvehteja.

Makeisvalmistaja Panda on päättänyt lopettaa liköörikonvehtien eli Liquer-konvehtirasian valmistamisen. Yrityksen nettisivuilla lukee makeisen kohdalla "poistuva tuote!", ja se on myyty loppuun verkkokaupasta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Keskisuomalainen .

Tunnettujen liköörikonvehtien valmistus lopetettu yllättäen: "Pitääkö juuri ennen joulua...?"

Tunnettujen liköörikonvehtien valmistus lopetettu yllättäen: "Pitääkö juuri ennen joulua...?"

– Esimerkiksi uuden konvehtirasian kehitystyö on pitkä prosessi ja teemme sen huolellisesti, jotta saamme luotua kuluttajille uusia suosikkeja juhlasesonkeihin.

Palautetta tullut jo: "Pitääkö juuri ennen joulua lopettaa..."

– Olisitte edes varoittaneet. Pitääkö juuri ennen joulua lopettaa paras tuotteenne parin vauvasuun takia? Jättäkää edes kausituotteeksi, nimimerkki Nimetön kommentoi.

– Älkää nyt menkö tyrimään. Älkää nyt helvetissä lopettako liköörikonvehtien valmistusta!!! Nimimerkki At toteaa.

– Suomen parhaat liköörikonvehdit. Tuote on 6/5 klassikko. Mikä teillä on vegaaneita vastaan? Ensin lopetitte Tontut ja nyt tämän.