Jätätkö tämän konvehdin aina rasian viimeiseksi? Suomen kiistellyin suklaa saa nyt oman pakkauksensa – katso makutesti!

Makeisvalmistaja Pandan Juhlapöydän konvehteja -klassikkorasiasta tuttu ananaskonvehti saa oman rasiansa. Kyseinen konvehti herättää vahvasti tunteita ja sen kuuluminen klassikkorasiaan on vanha kiistelyn aihe.

Nyt Panda on tutkinut, että miltei puolet suomalaisista ei koe ananaksen kuuluvan konvehdin täytteeksi lainkaan. Sen sijaan vain kuusi prosenttia suomalaisista suklaanystävistä nimeää ananaskonvehdin suosikikseen.

"Jotkut asiat kannattaa tehdä kuuden prosentin puolesta"

Vainio kertoo MTV Uutisille, että konvehdista on tullut aiempina vuosina paljon palautetta niin hyvässä kuin pahassakin. Konvehtia on välillä pyydetty omaan rasiaansa, kun toiset ovat samalla raportoineet jättävän suklaan kokonaan syömättä konvehtirasiassa, koska ”se on pahaa”.