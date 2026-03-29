Lisää tortillan keskelle juustoraastetta.Lisää rikottu kananmuna.Lisää kuutioitu tomaatti, paprika ja tilli.Lisää päälle kourallinen juustoraastetta.Voitele reunat kananmunalla ja ripottele seesaminsiemeniä.Paista 200 °C uunissa noin 12–15 minuuttia.
Tommi Mannisen suklaaporkkanakakku, suklaa-kukkakaalifudge ja nakkitriangeli
Julkaistu 6 minuuttia sitten
Tommi "The Manninen" Manninen vinkkasi maaliskuussa Huomenta Suomessa ohjeet suklaaporkkanakakkuun, suklaa-kukkakaalifudgeen ja nakkitriangeliin.
Suklaaporkkanakakku
- n. 800 g porkkanoita
- 200 g tummaa suklaata
Suklaa-kukkakaalifudge
- 1 kokonainen kukkakaali
- 200 g suklaahippuja
- 3 rkl maapähkinävoita
- 2 rkl liivatejauhetta (valmistettuna pakkauksen ohjeen mukaan)
Nakkitriangeli
- 1 iso vehnätortilla
- 3 nakkia
- juustoraastetta (useampi kourallinen)
- 1 kananmuna
- pieni määrä kuutioitua tomaattia
- pieni määrä paprikaa
- tuoretta tilliä (tai muuta yrttiä)
- seesaminsiemeniä
Valmistusohje
Suklaaporkkanakakku:
- Keitä tai höyrytä porkkanat, kunnes ne ovat täysin pehmeitä.
- Sulata tumma suklaa.
- Lisää blenderiin pehmeät porkkanat ja sulatettu suklaa.
- Blendaa täysin sileäksi, kunnes massa on paksu ja brownietyyppinen.
- Kaada massa vuokaan ja tasoita pinta.
- Laita jääkaappiin 1–2 tunniksi, kunnes kakku jähmettyy.
- Leikkaa paloiksi ja tarjoile.
Suklaa-kukkakaalifudge:
- Höyrytä kukkakaali pehmeäksi (n. 10–15 min, täysin pehmeä).
- Siirrä kuuma ja kuivattu kukkakaali blenderiin ja soseuta sileäksi.
- Lisää joukkoon suklaahiput ja maapähkinävoi.
- Blendaa, kunnes massa on sileä ja kiiltävä.
- Lisää liivate ja blendaa nopeasti sekaisin.
- Kaada massa vuokaan.
- Laita jääkaappiin vähintään 3 tunniksi (mieluummin yön yli).
- Leikkaa paloiksi ja tarjoile.
Nakkitriangeli:
- Laita pellille yksi iso vehnätortilla ja kääri sen reunoihin 3 nakkia. Kiinnitä reunat cocktail-tikuilla.